Börsen im Bann der Zentralbanken

Überraschende Zinsentscheidungen - wie zuletzt von den Notenbanken der USA und der Schweiz - bringen die Aktienmärkte aus dem Konzept. Oft folgt die Erholung zwar auf dem Fuß - doch die Grundstimmung bleibt belastet.

Die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen haben die wichtigsten Aktienmärkte der Welt auf eine Berg- und Talfahrt geschickt. Zum Wochenausklang kamen erst noch negative Vorzeichen von den asiatischen Börsen - in Japan verlor der Nikkei-Index 1,8 Prozent, im selben Ausmaß verloren auch australische Aktien -, doch im Handelsverlauf am Freitag konnten die meisten Aktienmärkte in Europa ihre kräftigen Verluste der Vortage wieder etwas ausgleichen.

Das ändert aber nichts an der insgesamt sehr volatilen Gesamtlage, eine ungesunde Mischung aus einem konjunkturell ...