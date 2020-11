Börsenhöhenflüge - Optimismus treibt den Markt

Gute Aussichten auf baldige Coronaimpfstoffe lassen Investoren das Risiko neuer Rückschläge ausblenden. Während US-Aktien neue Rekordstände erreichen, scheint der Höhenflug beim Ölpreis zumindest vorerst vorbei zu sein.

An der Wall Street in New York überspringt der Dow-Jones-Index erstmals die Marke von 30.000 Punkten. Die Ölpreise sind wieder auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie. Während viele Länder noch immer versuchen, mit unterschiedlich strengen Lockdowns der Pandemie Herr zu werden, ohne die Konjunktur abzuwürgen, gewinnt man den Eindruck, Investoren an den Aktienbörsen und Rohstoffmärkten haben die Coronakrise bereits als überwunden abgehakt.

"Die Märkte sind sehr optimistisch, was die Impfung angeht", sagt Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer, "aber sie ...