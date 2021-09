Investieren in Aktien habe nichts mit Zocken zu tun, sagt DADAT-Bankchef Ernst Huber. Aber im Spiel könne man lernen.

Wer sein Geld auf dem Sparbuch liegen hat, betreibt Vermögensvernichtung. Dennoch ist die Veranlagung in Wertpapiere in Österreich traditionell kein Renner, wenngleich die Pandemie zuletzt vor allem Jüngere auf den Geschmack gebracht hat. Die SN und die DADAT-Bank wollen mit einem Börsespiel Interessierten die Möglichkeit geben, Erfahrungen mit Aktien und Fonds zu machen, ohne eigenes Geld dafür einsetzen zu müssen.

In Österreich liegt die Aktionärsquote traditionell unter zehn Prozent. Und das obwohl beim derzeitigen Zinsniveau jeder weiß: Vermögensaufbau wird es ohne Investition in Aktien nicht geben. Woher kommt diese Zurückhaltung? Ernst Huber: In Österreich kümmert sich niemand richtig um das Thema. Historisch haben wir es nicht gelernt, auch nicht von den Eltern, im Bildungssystem kommt das Thema Wertpapiere praktisch nicht vor. Es wird vermittelt, dass die Pensionen durch den Staat gesichert seien. Das Hauptproblem ist, dass wir in der Finanzbildung unterdurchschnittlich sind. Da wird weder von den Banken noch von der Börse oder dem Bildungssystem genug gemacht. Man redet seit 15 Jahren, dass hier mehr getan wird, aber es ist bisher fast gar nichts passiert. Finanzbildung gehört im Schulsystem besser eingebunden.

Die anhaltende Negativzinspolitik der EZB vernichtet Tag für Tag die Ersparnisse unzähliger Privatanleger. Warum nehmen die das hin? Bei dem derzeitigen Nicht-Zinsniveau und einer gleichzeitigen steigenden Inflation, die in Wirklichkeit seit Jahren schon höher ist, als wir glauben, weil wir auch die Sachwerte wie Immobilien heranziehen müssten, werden aus 100.000 Euro in 15 Jahren schnell mal 50.000 Euro Kaufkraft. Das ist den Leuten nicht bewusst. Der Prozess ist schleichend, es tut im Moment niemandem weh. Aber das ist schlimmer als eine Vermögenssteuer für mittlere und kleinere Sparer. Es wird akzeptiert, dass das Geld immer weniger wert ist. In ein paar Jahren wird man das stärker spüren, als man heute glaubt.

Viele vertreten die Meinung, Wertpapiere seien nur etwas für Zocker. Ja, Aktien setzen viele Menschen mit Zockerei gleich, da schwingt jede Menge Angst mit. Die meisten Anleger sind Investoren, keine Zocker. Natürlich gibt es am Aktienmarkt Schwankungen, aber am Ende des Tages wird sich ein Investment in Aktien immer rechnen. Wir haben es aber nicht gelernt, Unternehmer zu sein, und etwas anderes ist man nicht, wenn man Aktien hat. Man investiert in ein Unternehmen, in eine Idee, und soll von einem positiven Geschäftsgang mitprofitieren.

Wenn die Börse kein Spiel ist, wie passt dann ein Börsespiel dazu? Beim Börsespiel sehen die Menschen spielerisch, wie eine Order, ein Wertpapier oder ein Depot funktionieren. Es ist ideal zum Reinschnuppern ins Veranlagungsgeschäft - für Menschen, die sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben, aber auch für jene, die schon Erfahrung haben.

Während der Coronakrise haben sich mehr Menschen als die Jahre zuvor mit Aktien beschäftigt. Vor allem unter den Jungen ist ein kleiner Hype entstanden. Es ist schick geworden, sich über Aktien auszutauschen. Bleibt das Interesse Ihrer Meinung nach hoch? Die Menschen hatten in der Krise mehr Zeit. Wir haben noch nie so viele Kunden unter 30 Jahren dazubekommen wie in den letzten 18 Monaten. Sobald jemand eine Aktie im Depot hat, beschäftigt er sich auch damit.

Er schaut, wie es dem Unternehmen geht, sieht sich in der Folge vielleicht sogar eine Bilanz an. Da entsteht eine neue Dynamik. Den Menschen wird immer bewusster, wenn sie sich langfristig etwas schaffen wollen, müssen sie sich mit Finanzen beschäftigen.

Gerade jüngere Menschen haben wenig Geld. Sind da Aktien das richtige Mittel der Wahl? Man kann schon mit wenig Geld etwas machen. Wenn Sie 50 Euro im Monat anlegen, erreichen Sie in zehn Jahren mit einer geschätzten jährlichen Rendite von 4,18 Prozent 7402 Euro, bei einer Einzahlungssumme von 6000 Euro.

Immer öfter äußern sich junge Frauen öffentlich zum Thema Finanzen. Gerade für Frauen mit ihren Berufsbrüchen durch Aus- oder Teilzeiten ist das Thema Vorsorge besonders wichtig. Wird die Aktienwelt weiblicher? Frauen interessieren sich verstärkt für Aktien. Vor zehn Jahren waren es 92 Prozent Männer und acht Prozent Frauen, die in Aktien investiert haben. Heute liegt der Frauenanteil bei 20 Prozent. In der Kommunikation unserer Bank gehen wir aber neutral vor, wir sprechen Frauen nicht anders an als Männer.

Ein Trend, der auch vor dem Investieren nicht halt-macht, ist das Thema Nachhaltigkeit. Kann ich mit nachhaltigen Investments gut verdienen? 40 Prozent unserer Kunden in der digitalen Vermögensverwaltung greifen zu nachhaltigen Portfolios. Die Performance ist mit oder ohne Nachhaltigkeitsvariante ähnlich, bei drei von vier ist die nachhaltige Variante sogar besser. Mit nachhaltigen Unternehmen, die gut unterwegs sind, fährt man mindestens so gut wie mit anderen. Und es geht nicht nur ums Geld, sondern auch darum, dass man etwas für die Zukunft und für das eigene gute Gewissen tut.

Welche Tipps haben Sie für Anleger und Börsespiel-Teilnehmerinnen parat? Geht es um echtes Geld, rate ich, Emotionen beiseite- und gute Werte einige Zeit liegen zu lassen. Beim Spiel muss man sich mehr Gedanken machen und riskieren, etwa in hochbewertete Technologiefirmen investieren.

Die Anmeldung fürs Börsespiel von SN und DADAT-Bank ab sofort möglich

Neueinsteiger, Hobbyanleger und Profibroker können sich ab sofort und noch bis 24. 10. für das Börsespiel von "Salzburger Nachrichten" und DADAT-Bank unter www.sn.at/boersespiel anmelden.

Das virtuelle Kapital für jede und jeden beträgt 25.000 Euro. Pro Wertpapier dürfen maximal 25 Prozent des Vermögens investiert werden. Die Zahl der Handelsaktionen ist auf 20 pro Tag beschränkt. Montag bis Freitag kann an den freigeschalteten Börseplätzen gehandelt werden.

Als Hauptpreis beim Börsespiel (4. 10. bis 12. 11.) winkt ein E-Auto von BMW. Insgesamt gibt es Preise im Wert von 60.000 Euro zu gewinnen, darunter Fondsanteile oder ein E-Bike. Investiert werden kann in Aktien von ATX, DAX, MDAX, Euro Stoxx, Dow Jones, NASDAQ und in Fonds und ETFs von Security, DJE, Lyxor und Nordea.