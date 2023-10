Booking, Expedia und Airbnb weiter am Vormarsch

Die Macht der Online-Buchungsplattformen in der EU wächst. Im zweiten Quartal 2023 seien 153 Millionen Nächtigungen über Booking, Expedia, Airbnb oder TripAdvisor gebucht worden, ein Plus von 15,8 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2022, teilte das EU-Statistikamt Eurostat am Montag mit. Damit übertreffen die Plattformen weiter die Buchungszahlen vor der Corona-Pandemie.

Die Daten wurden von vier Plattformen im Rahmen einer Vereinbarung mit der Europäischen Kommission im März 2020 erhoben. Laut der offiziellen Nächtigungsstatistik von Eurostat gab es heuer im zweiten Quartal EU-weit 767 Millionen Nächtigungen. Demnach wurde rund jede fünfte Nacht über eine der vier genannten Online-Plattformen gebucht.

In Wien wurde im ersten Quartal 2023 jede sechste Nächtigung via Booking, Expedia, Airbnb oder TripAdvisor gebucht, in den beiden stärksten Wintertourismus-Bundesländern Tirol und Salzburg war es jede zwölfte beziehungsweise jede fünfzehnte.

Die Marktstellung der Online-Buchungsplattformen wird von Wettbewerbshütern schon länger kritisch gesehen. Sie verdienen an jeder Buchung mit. Die Provision beträgt meist rund 15 Prozent. In der Vergangenheit hatten Booking und Co. den Hotels und Unterkunftgebern sogar vorgeschrieben, die Zimmer selber nicht günstiger anbieten zu dürfen. In Österreich wurden diese "Bestpreisklauseln" Ende 2016 gesetzlich verboten.