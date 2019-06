Boom bei Elektrofahrrädern geht weiter

Die Österreicher haben sich im Vorjahr rund 150.000 Elektro-Fahrräder gekauft, mehr als 600.000 rollen bereits auf heimischen Straßen. Der Anstieg ist rasant, vor zehn Jahren gingen erst 10.000 E-Bikes über den Ladentisch.

70 Prozent der Autofahrten sind kürzer als 15 km und könnte daher leicht mit dem Elektrofahrrad absolviert werden, sieht der VCÖ Wachstumspotenzial, wenn Radwege ausgebaut werden.

Pro Million Einwohner seien in Österreich im Vorjahr deutlich mehr E-Fahrräder verkauft worden als in Deutschland oder in der Schweiz, vergleicht der VCÖ. Mit E-Bikes könne man nicht nur Staus in den Städten vermeiden, sondern auch Österreich dem Klimaziel näher bringen.

"Im Unterschied zum Auto verlängert der Elektromotor beim Fahrrad die Reichweite", unterstreicht VCÖ-Experte Markus Gansterer. Die Vorarlberger etwa fahren mit ihren E-Bikes im Schnitt pro Jahr 950 km, während sie mit herkömmlichen Fahrrädern im Schnitt 640 Kilometer pro Jahr fahren.

SN/APA Anzahl verkaufter Elektro-Fahrräder

Quelle: APA