Borocay auf dem Weg zurück zur Natur

Zu viel Müll am Strand, Wildwuchs bei Hotels: Der philippinische Diktator Duterte verordnete im Vorjahr die Schließung von Boracay. Jetzt dürfen Urlauber wieder auf die Insel. Ein Lokalaugenschein zeigt, welche Folgen die Sperre hatte.

Die philippinische Insel Boracay ist im Vorjahr zum Inbegriff dessen geworden, was Overtourism aus einem einstigen Traumeiland machen kann. Im Vorjahr stellte selbst Präsident Rodrigo Duterte anlässlich einer Hochzeitsfeier auf der Insel fest: "In Boracay schwimmt man wie in einer Kloake." Er verordnete die Schließung der Insel für sechs Monate.