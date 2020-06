Bosch in Hallein geht Mitte August auch mit der Produktion im Großmotorenbereich in die Kurzarbeit. Am Personalstand wolle man aber festhalten, sagt der neue Österreich-Chef Helmut Weinwurm.

Einen Technikkonzern wie Bosch durch die Coronakrise zu schiffen ist keine einfache Aufgabe. Nie ist ein Tag gleich wie der andere. "Manches wirkt sich unmittelbar aus, andere Entwicklungen kommen mit Verspätung an", sagt Bosch-Österreich-Chef Helmut Weinwurm. Erst Anfang Mai ist ...