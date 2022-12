Zwei Tage pro Woche arbeiten für volles Gehalt

Der Innviertler Robotik-Konzern Bernecker und Rainer (B&R) sucht Hunderte Mitarbeiter fürs Wochenende. Für zwei Zehn-Stunden-Schichten am Samstag und Sonntag zahlt man den üblichen Monatslohn. Erlaubt ist das ein Jahr lang.

"Es geht weniger darum, wie viele Mitarbeiter wir gern hätten, sondern darum, wie viele wir am Markt bekommen können", sagt B&R-Chef Jörg Theis. Der Automationsspezialist in Eggelsberg beschäftigt mit 2750 Mitarbeitern schon jetzt mehr Menschen, als in der Innviertler Gemeinde leben. Für seine geplanten Wochenendschichten bräuchte er nun "mindestens 100, lieber 500 oder noch mehr. So viele wie möglich", sagt Theis.

Auftragsstau bei B&R: Lieferzeit von 52 Wochen

Denn bei B&R stauen sich ...