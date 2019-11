Brauerei-KV - Streikfreigabe vor sechster Verhandlungsrunde

Vor der sechsten Runde der Kollektivvertrags-Verhandlungen für die 3.500 Brauerei-Beschäftigten ist vom Gewerkschaftsbund ÖGB eine Streikfreigabe erfolgt. "Wird am Montag kein KV-Abschluss erreicht, werden die Versammlungen wieder aufgenommen und in Warnstreiks übergehen", machten die Verhandler auf Arbeitnehmerseite, Anton Hiden und Bernhard Hirnschrodt, am Sonntag Druck.

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER In Österreich gibt es 3.500 Brauerei-Beschäftigte