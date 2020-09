Brauereien verlieren ihren halben Bierumsatz mit Wirten

Die Brauereien haben am Mittwoch Alarm geschlagen: Das wichtige Geschäft mit Wirten, Hotels und Veranstaltungen bricht weiter ein. Seit am Montag die Corona-Maßnahmen wieder verschärft wurden, sind die Vorhersagen für die nächsten Monate für die Branche trist. "Wir blicken einem äußerst kritischen Herbst sowie Winter entgegen und erwarten Umsatzrückgänge von bis zu 50 Prozent", erklärte Brauereiverbandschef Sigi Menz am Mittwoch.

SN/APA (dpa)/Christian Charisius Die Bierbrauer fordern weitere Corona-Hilfen