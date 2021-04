Breite Ablehnung für Wolf-Pläne: Gibt es für MAN in Steyr eine Zukunft?

2300 Beschäftigte von MAN Steyr stimmten über den Fortbestand des Werks, ihre Jobs und darüber ab, ob Siegfried Wolf ihr neuer Chef wird. Danach sieht es nicht aus.

Für die rund 2300 stimmberechtigten Mitarbeiter des MAN-Werks im oberösterreichischen Steyr stellte sich folgende Frage: "Stimmst du einem Übertritt in die WSA Beteiligungs GmbH unter den dir bekannten geänderten Rahmenbedingungen zu?" Die Antwort war bei vielen wohl ein klares Nein: Die Belegschaft des MAN-Werks in Steyr dürfte mehrheitlich gegen den Übertritt in die WSA Beteiligungs GmbH von Siegfried Wolf gestimmt haben. Das sickerte Donnerstagvormittag durch. Demnach sollen 63,9 Prozent dagegen gestimmt haben. Die Wahlbeteiligung lag bei 94 Prozent. Eine Bestätigung ...