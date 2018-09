Bremst E-Bike-Tuning den Tourismus?

Das illegale Tuning von E-Bikes war eines der meistdiskutierten Themen beim Mountainbike-Kongress in Saalbach. Es gibt Befürchtungen, dass deswegen der E-Bike-Führerschein kommt - eine Hürde, die den Boom stoppen würde.

Derzeit sind schon 15 bis 20 Prozent der verkauften Räder E-Bikes. Die Industrie rechnet damit, dass in drei bis fünf Jahren jedes zweite Rad einen Hilfsmotor haben wird. Dieser Boom wirkt sich nicht nur in der Radindustrie und beim Handel aus, sondern auch touristisch. Mit E-Mountainbikes gelangen auch jene Menschen in steiles Gelände, die es aus eigener Kraft nicht schaffen würden oder denen das zu mühsam war. Rund 35 Prozent der E-Mountainbiker hatten vorher kein herkömmliches Mountainbike. Beim Verleih in den Tourismusregionen liegt der Anteil von E-Bikes schon über 90 Prozent.