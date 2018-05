Brenner-Transit: Allparteienantrag passierte Landtag

Der von Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) angestrebte Allparteienantrag im Kampf gegen den überbordenden Transitverkehr ist am Mittwoch einstimmig im Tiroler Landtag verabschiedet worden. Die FPÖ stimmte in buchstäblich letzter Minute dem Dringlichkeitsantrag zu, nachdem sie in der Debatte Gegenteiliges angekündigt hatte.

SN/APA/EXPA/ JOHANN GRODER Platters Appell an die FPÖ fruchtete