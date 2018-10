Brillen zum Draufsetzen

Sonnenbrillen gibt es wie Sand am Meer. Aber keine, die unzerstörbar sind. So dachte sich der Tiroler Christoph Egger und gründete gloryfy.

Wohl fast jeder Mensch trägt bei schönem Wetter gern Sonnenbrillen, und fast jeder hat in seinem Leben wohl auch schon eine unabsichtlich zerstört. Bei dem Tiroler Christoph Egger war es ein Freund, der sich durch eine zu Bruch gegangene Brille bei einem Sportunfall verletzte und ihn so auf eine Geschäftsidee brachte: Er wollte bruchsichere Brillen aus einem elastischen Material bauen. Heraus kam die Marke gloryfy unbreakable mit heuer 70.000 verkauften Brillen und einem erwarteten Umsatz von vier Millionen Euro - ein Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. "Der heuer so schöne Sommer hat uns sicher auch ein wenig geholfen", sagt Egger.