Britischer Autoindustrie droht der Niedergang

Ohne Brexit-Nachverhandlungen drohe der Verlust von 800.000 Jobs, warnt der Autoriese Stellantis. Immerhin steigen EU-Zulassungen wieder.

Der einst großen britischen Autoindustrie droht weiterer Bedeutungsverlust. Der Autoriese Stellantis hat der Londoner Regierung die Rute ins Fenster gestellt. Ohne sofortige Neuverhandlungen des nach dem Brexit geschlossenen Handelsabkommens mit der EU drohe die Schließung von Fabriken und der Verlust von Tausenden Jobs, erklärte der Eigentümer von 14 Automarken, darunter Opel, Fiat, Vauxhall, Peugeot oder Citroën.

Vor einem Ausschuss des Unterhauses, der die Aussichten für die britische Elektrofahrzeugindustrie untersucht, forderte Stellantis die Regierung auf, sich mit der EU darauf zu einigen, die aktuellen Regeln für die Beschaffung von Autoteilen um drei Jahre bis 2027 zu verlängern. Andernfalls werden laut Abkommen ab 2024 strengere Post-Brexit-Regeln in Kraft treten, die Zölle auf den Export von Elektrofahrzeugen nach Europa erheben. "Wenn die Kosten für die Herstellung von E-Fahrzeugen im Vereinigten Königreich nicht mehr wettbewerbsfähig und tragbar sind, werden die Betriebe geschlossen", warnte Stellantis, zu dem das Opel-Werk in Wien-Aspern gehört.

"Die Hersteller werden nicht weiter investieren und (stattdessen) ihre Produktionsbetriebe außerhalb des Vereinigten Königreichs verlagern, wie es bei zuvor etablierten britischen Herstellern wie Ford und Mini der Fall war."

Das beim EU-Austritt Großbritanniens vereinbarte Handelsabkommen sieht vor, dass ab kommendem Jahr 45 Prozent des Wertes eines E-Fahrzeugs aus Großbritannien oder der EU kommen müssen, um Zölle zu vermeiden. Um seine Autoindustrie zu retten, müsse Großbritannien nicht nur den Zeitrahmen des Abkommens verlängern, sondern dringend Batteriebauer und andere Zulieferer dazu bringen, sich im Land niederzulassen, sagte der frühere Nissan-Chef Andy Palmer im BBC Radio. Die Kosten eines Scheiterns wären immens. "Im Vereinigten Königreich gibt es 800.000 Jobs, die mit der Automobilindustrie verbunden sind", sagte Palmer, heute Chef des europäischen Batterieherstellers InoBat. "Wenn es im Vereinigten Königreich keine Batteriekapazitäten gibt, werden die Autohersteller auf das europäische Festland abwandern."

Premierminister Rishi Sunak sagte, seine Regierung führe Gespräche mit der EU. Doch laut einem Medienbericht ist Brüssel nur zu technischen Anpassungen bereit.

Die Autohandelsgruppe Society of Motor Manufacturers and Traders erklärte, die derzeitigen Produktionskapazitäten in der EU und in Großbritannien ermöglichten es nicht, den Bedarf an Batterien und Batterieteilen zu decken.

Immerhin hat sich der EU-Automarkt im April weiter spürbar erholt. Die Neuzulassungen legten zum Vorjahresmonat um 17,2 Prozent auf 803.188 Pkw zu, teilte der Herstellerverband Acea mit. Im April wurden zum neunten Mal in Folge mehr Pkw neu zugelassen als im Vorjahresmonat.