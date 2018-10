Brownies, Bonbons, Bier: Wo Hanf legal im Regal steht

Konzerne wittern das große Geschäft mit dem "Superfood" Hanf. Selbst Coca-Cola liebäugelt mit Cannabis-Getränken. Österreichs Hanfbauern bringen derweil die Ernte ein.

Kein Alkohol, null Kalorien, dafür zehn Milligramm des berauschenden Cannabis-Wirkstoffs THC: In Kalifornien verkauft der Getränkeriese Heineken bereits "Hi fi Hops", ein Mineralwasser mit Cannabis-Geschmack. Immer mehr US-Lebensmittelkonzerne wittern das große Geschäft mit Hanf. Die fortschreitende Legalisierung fördert das Interesse. In zahlreichen US-Bundesstaaten ist der Verkauf von Marihuana bereits erlaubt. Im Nachbarland Kanada ist es im Oktober soweit. Der US-Spirituosenriese Constellation Brands, der unter anderem die Biermarke Corona vertreibt, steckte zuletzt vier Milliarden Dollar in den kanadischen Marihuana-Produzenten Canopy Growth. Selbst Coca-Cola liebäugelt mit Cannabis-Drinks. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg verhandelt der Konzern mit dem kanadischen Produzenten Aurora Cannabis. Für Rauschmittel interessiere man sich nicht, heißt es bei Coca-Cola. Der nicht psychoaktive Hanfbestandteil CBD (Cannabidiol) könnte aber in Wellnessgetränken Verwendung finden.