Brüssler Paket für wirtschaftlich unabhängigere EU vorgelegt

Europa soll wettbewerbsfähiger gegenüber den USA sowie China werden - und die Wirtschaft dabei nachhaltiger. Die EU-Kommission hat dafür am Donnerstag ein Paket mit zwei Gesetzesvorhaben vorgelegt, dessen Schwerpunkte in der Stärkung der europäischen Lieferketten, Diversifizierung der EU-Importe, Stärkung des Monitorings der Wertschöpfungsketten, sowie in der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft liegen. In ersten Reaktionen stieß das Vorhaben in Österreich auf Wohlwollen.

Aus gereinigten Plastiflaschen erzeugtes Granulat in Österreich

Etwa soll mit festen Zielvorgaben im neuen "Critical Raw Materials Act" die Importabhängigkeit von Rohstoffen wie Lithium und Seltener Erden sinken, besagt einer der Vorschläge. Mindestens 10 Prozent solcher strategisch wichtiger Rohstoffe sollen gemessen am Jahresverbrauch künftig in der EU gefördert werden, 40 Prozent verarbeitet und 15 Prozent recycelt. Zudem soll die EU von keinem Drittland zu mehr als 65 Prozent abhängig sein.

Das soll gelingen, obwohl die Nachfrage steigt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen betonte in Brüssel, man verstärke die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Handelspartnern auf der ganzen Welt, um die Abhängigkeit der EU von nur einem oder wenigen Ländern zu verringern. Die EU beziehe etwa 98 Prozent ihrer seltenen Erden und 93 Prozent ihres Magnesiums aus China. Bei Seltenen Erden liegt der chinesische Marktanteil bei fast 90 Prozent. Lithium kommt zum größten Teil aus China oder Chile. Doch auch in Europa gibt es Vorkommen. Etwa auf der Koralm zwischen Kärnten und der Steiermark.

Um den Abhängigkeitsrisiken weiter zu begegnen, sollen mit einem zweiten Gesetzesvorschlag (Net-Zero Industry Act/Netto-Null-Industrie-Gesetz) unter anderem Genehmigungsverfahren für strategisch wichtige Wertschöpfungsketten erleichtert werden. Zudem sieht der Vorschlag vor, Beihilferegeln zu vereinfachen und die Verwendung von EU-Mitteln zu flexibilisieren. "Kurz gesagt, das Netto-Null-Industrie-Gesetz sorgt für Tempo, Vereinfachung und es stellt Fördergelder bereit", sagte von der Leyen. Welche Industrien genau von Sonderregeln profitieren sollen, wurde bis zuletzt diskutiert.

Der Vorschlag zum Netto-Null-Industrie-Gesetz war auch innerhalb der EU-Kommission intensiv diskutiert worden. Durchgesickerte Entwürfe des Vorhabens hatten Autoren der Denkfabrik Bruegel als äußerst besorgniserregend bezeichnet. Die politischen Ziele seien unverhohlen protektionistisch. Wie stark sich der endgültige Vorschlag von bekannten Entwürfen unterscheidet, ist noch unklar. Von der Leyen wies die Kritik zurück. "Es gibt keinen einzigen Punkt, der protektionistisch ist."

In Österreich wurden die Vorhaben seitens Finanzminister Magnus Brunner und Wirtschaftsminister Martin Kocher (beide ÖVP) begrüßt. Batterien für Elektrofahrzeuge, aber auch grüne Technologien für Windturbinen oder Solarpaneele sind nur einige der vielen Beispiele, die auf ausreichende Verfügbarkeit von kritischen Rohstoffen angewiesen sind, erinnerten sie. "Angesichts des Wandels von fossiler zu grüner Energie, aber auch aufgrund der Bedeutung für die Sicherheit und Verteidigung, werden kritische Rohstoffe fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas bald an Bedeutung massiv überholen", so die beiden Minister, von denen Brunner auch für Bergbau und Rohstoffe zuständig ist.

Zum Netto-Null-Industrie-Gesetz sagte Brunner: "Strategischen Projekten zu Rohstoffgewinnung, Weiterverarbeitung und Recycling soll ein hohes öffentliches Interesse beigemessen werden. Dies wird zu rascheren Genehmigungen insbesondere in Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit führen." Das europäische Rohstoffpotenzial sei nicht zu unterschätzen. "Daher soll die Exploration von Lagerstätten vorangetrieben werden, um unsere Abhängigkeiten zu reduzieren."

Wohlwollen zu den Kommissionsplänen kam auch von der Industrie. So werde ein "blinder Fleck" des Green Deals insofern entfernt, als dass "viel zu langwierige Verfahren beim Lancieren neuer Industrieprojekte", künftig rascher erledigt werden sollen. "Wir sehen uns als IV hier in einer unserer zentralen europäischen Forderungen verstanden", so Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV). Wichtig sei, dass die Beschleunigung von Industrieprojekten auch für wirklich alle Schlüsselbereiche des grün-digitalen Doppelwandels und breiter für wichtige Investitionsprojekte gelte.

"Unser Anspruch in der Standortpolitik: Europa muss Weltmarktführer bei den grünen Technologien werden", twitterte Othmar Karas, ÖVP-Europapolitiker und erster Vizepräsident des Europaparlaments. "Dabei wird der Net Zero Industry Act helfen. Nach der Digitalisierung und der Telekommunikation dürfen wir keinen weiteren zukunftsträchtigen Markt an die USA und China verlieren."

Lob und Tadel an dem Vorhaben kam aus der deutschen Industrie. "Die angestrebte Beschleunigung der Genehmigungsverfahren auf maximal zwei Jahre für strategische Rohstoffprojekte in Bergbau, Weiterverarbeitung und Recycling bis 2030 wäre ein Quantensprung im Vergleich zum jetzigen Durchschnitt von zehn bis 15 Jahren", sagte Wolfgang Niedermark, vom deutschen Industrieverband BDI. Der Erfolg werde sich in den 27 EU-Mitgliedsstaaten entscheiden. "Es sind oftmals die Kommunen, die vor Ort für die notwendige gesellschaftliche Akzeptanz für Projekte sorgen müssen."

Anders der Autobranchenverband VDA: "Die Gesetzesinitiative bleibt weit hinter den Erwartungen und Notwendigkeiten zurück." Es gebe zwar richtige Impulse, aber statt einer europäischen Agentur, die direkt in Rohstoffprojekte investieren könne, würden unrealistische Ziele für Selbstversorgung, Recycling und Importquote vorgeschlagen. Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer sah Nachholbedarf. Eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für wichtige Rohstoffprojekte - beim Abbau, in der Weiterverarbeitung sowie im Recycling - sei zwar gut. Staatliche Vorgaben, wie die Rohstoffversorgung von Unternehmen breiter aufgestellt werden solle, schössen dagegen über das Ziel hinaus.

Damit endgültige Gesetze zu den Vorhaben kommen, sind nun noch die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament am Zug.