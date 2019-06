Brutto-Mietkosten stiegen auf 8 Euro pro Quadratmeter

Wohnen hat sich in Österreich weiter verteuert. Im ersten Quartal ist der durchschnittliche Aufwand für Miete und Betriebskosten erstmals auf 8 Euro pro Quadratmeter geklettert, ein Jahr davor waren es noch 7,8 Euro. Die Nettomieten stiegen in dem Zeitraum von 5,7 auf 5,9 Euro je Quadratmeter, gab die Statistik Austria am Donnerstag bekannt.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Wohnen in Österreich hat sich weiter verteuert