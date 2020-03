Budgeterklärung des Finanzministers: "Koste es, was es wolle"

Selten war ein Staatshaushalt so sehr von Unsicherheiten geprägt wie das Budget für 2020.

Die ursprünglich für Mittwoch geplante Budgetrede von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wurde abgesagt. Stattdessen hielt der Ressortchef Freitagmittag eine "Erklärung zur finanziellen Situation". Es handelt sich um das erste Bundesfinanzgesetz seit 1953, das ohne Budgetrede eingebracht wird.

"Außergewöhnliche Zeiten verlangen außergewöhnlich Maßnahmen. Wir leben zweifellos an einer Zeitenwende", sagte Blümel. Im Februar habe man noch eine gänzlich andere Situation gehabt, inklusive Rekordbeschäftigung. "Heute ist die Welt eine andere, auch aus Sicht des Finanzministers. Das Coronavirus hat sich zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Ganz Österreich befindet sich im Notbetrieb."

Vor zwei Wochen habe er noch eine Budgetrede mit solidem Überschuss vorbereitet. Die ist nun Makulatur.

Für das Budget gelten nun gänzlich andere Maßstäbe. "Es ist ein Budget der Krise, das die bittere Wahrheit der Krise auch in Zahlen wiedergeben muss", sagt Blümel. Er war vor Kurzem noch davon ausgegangen, dass der Gesamtstaat in diesem Jahr ein Minus von einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts produziert. Diese Prognose wird angesichts der Krise und angesichts des 38-Milliarden-Pakets, das die Regierung am Mittwoch zur Rettung der Wirtschaft und der Arbeitsplätze schnürte, wohl nicht zu halten sein. "Entscheidend ist nun nicht, welche Zahl am Ende des Jahres im Rechnungsabschluss steht, sondern wie viele Leben wir gerettet, wie viele Arbeitsplätze gesichert und wie viele Unternehmen wir vor der Insolvenz bewahrt haben. Dieses Budget ist eine Momentaufnahme in Zeiten einer großen Krise. Keiner weiß, wie lange sie dauern wird, und keiner weiß, wie weitreichend die Folgen sein werden. Wir wissen aber, dass wir alles tun werden, um die Gesundheit der Österreicher zu erhalten, die Arbeitsplätze zu sichern und den Standort durch die Krise zu tragen. Koste es, was es wolle", sagte Blümel.

Abgeordnete aus dem Westen fehlen

Über 40 Abgeordnete bleiben der heutigen Sitzung des Nationalrats fern. Unter ihnen sind sämtliche Mandatare aus Tirol und Vorarlberg, den besonders vom Coronavirus betroffenen Bundesländern.

Für das Zustandekommen der Gesetze ist die vergleichsweise geringe Anwesenheit kein Problem. Dafür muss nur ein Drittel der Mandatare anwesend sein. Für Verfassungsbestimmungen braucht es die Hälfte der 183 Abgeordneten. Genutzt wird übrigens trotz der niedrigen Präsenz weiter die Besuchergalerie, wo die Mandatare auch nach Fraktionen platziert sind.

Nach der Budgeterklärung wird das zweite große Coronakrisenpaket debattiert und abgestimmt. Neben weiteren kleinen Beschlüssen wird auch noch die "Auslieferung" des Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ) vereinbart. Dabei geht es um die Bestellung von Asfinag-Aufsichtsrat Siegfried Stieglitz zur Zeit Hofers als Infrastrukturminister. Stieglitz war Spender der FPÖ.

Nationalrat beschließt nächstes Coronapaket

Der Budgetausschuss hat das neue Paket zur Bekämpfung der Coronakrise am Donnerstag abgesegnet, womit einem Beschluss am Freitag im Nationalrat und am Samstag im Bundesrat nichts mehr im Weg stehen dürfte. Das 39 Gesetzesänderungen und fünf neue Gesetze umfassende Regelwerk ist umfassend, hemmt in der Justiz Fristen, ermöglicht einen flexibleren Einsatz von medizinischem Personal und legt die Bedingungen für Kurzarbeit und den vor allem für Kleinunternehmer relevanten Krisenfonds fest.

Zufrieden mit dem Gesetzeswerk war die Opposition nicht, geht aus einem Bericht der Parlamentskorrespondenz hervor. SP-Finanzsprecher Jan Krainer kritisierte etwa, dass der Krisenfonds über die Wirtschaftskammer abgewickelt werde. Das Finanzamt erschiene ihm hierfür als die weit logischere Variante. Auch die Neos bemängelten die entsprechende Regelung. FP-Budgetsprecher Hubert Fuchs hatte ebenfalls kein gutes Gefühl dabei, dass Daten, die dem Steuergeheimnis unterliegen, an die Wirtschaftskammer weitergeleitet werden

Die FPÖ stimmte ungeachtet dessen weiten Teilen des Gesetzespakets zu. Mit einem Antrag auf getrennte Abstimmung brachte die SPÖ zum Ausdruck, dass sie mit einigen Gesetzeselementen nicht einverstanden ist. Die Neos wollten das Gesetzespaket in der derzeitigen Form nicht unterstützen, eine Zustimmung im Plenum wurde vonseiten der Oppositionsfraktion allerdings nicht ausgeschlossen.

