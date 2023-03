Bullen und Bären locken den Mittelstand

Wertpapiere sind kein Elitenprogramm mehr - 25 Prozent haben Aktien und Anleihen, fast ebenso viele wären interessiert. Dazu hat auch die hohe Inflation beigetragen.

War der Besitz von Wertpapieren in Österreich lange ein Minderheitenprogramm, so hat sich die Einstellung zum Thema mittlerweile deutlich gewandelt. Eine aktuelle Studie zeigt, dass rund 25 Prozent der in Österreich lebenden Personen Inhaber von Aktien, Anleihen oder Anteilen von Investmentfonds sind. Und weitere 20 Prozent der Bevölkerung zeigten Interesse an solchen Veranlagungen, stellt Meinungsforscher Peter Hajek fest, der die Untersuchung im Auftrag der Wiener Börse, des Aktienforums und Industriellenvereinigung (IV) im Jänner durchgeführt hat.

Präsentiert wurde die ...