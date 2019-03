Über die Ursachen von Frust am Arbeitsplatz hat ein US-Autor ein Buch geschrieben.

"Jeder dritte Beschäftigte hält seinen Job für sinnlos." Diese These vertritt der New Yorker Bestsellerautor David Graeber in seinem jüngsten Buch "Bullshit-Jobs".

In Bullshit-Jobs beschäftigt seien Investmentbanker, Telefonverkäufer, aber auch Krankenschwestern oder Universitätsangestellte. Gründe für sinnlose Jobs sieht ...