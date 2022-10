Bund investiert 600 Mio. Euro in digitale Transformation

Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hat am Dienstag ein 600 Mio. Euro schweres Förderpaket für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Österreich angekündigt. Dadurch soll der Wandel hin zu einer nachhaltigen, auf erneuerbaren Energien basierenden und in allen Sektoren digitalisierten Wirtschaft unterstützt werden. Das Geld soll ab 2023 fließen, wobei bis 2026 550 Mio. Euro für die Transformation und 50 Mio. Euro für die Halbleiterproduktion fließen.

Gefördert wird in drei Bereichen: In der Forschungs- und Technologieentwicklung, der Standort- und Investitionsförderung und im Bereich Qualifizierung, so der Minister. Angesprochen sollen vor allem industrielle Leitbetriebe werden, aber die Förderungen sind für alle Organisationsgrößen offen.