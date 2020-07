Bund will Vorgaben für "grüne Beschaffungen" nachschärfen

Von Bauvorhaben über Fahrzeuge bis hin zu Lebensmitteln und Verpflegungsdienstleistungen: Im Herbst will der Bund die Vorgaben für die Vergabe öffentlicher Aufträge noch "grüner" machen. Ziel: mehr Klimaschutz und mehr Regionalität. Die Regeln betreffen nicht nur Bund und Länder, so der "Standard" am Freitag. 2019 haben 7.700 öffentliche Stellen 46 Mrd. Euro Auftragsvolumen ausgeschrieben.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Naturschutz soll bei öffentlihen Aufträgen berücksichtigt werden