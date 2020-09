Burgenländer sehen in Causa Commerzialbank Versagen der FMA

Die Burgenländer sehen die Verantwortung in der Causa um die Commerzialbank Mattersburg (cb) mehrheitlich bei der Finanzmarktaufsicht (FMA). Das hat eine Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek ergeben, die von der SPÖ Burgenland in Auftrag gegeben wurde und aus der mehrere Medien am Montag zitierten. 67 Prozent der Befragten orteten ein Versagen der FMA, nur 13 Prozent gaben an, dass die burgenländische Politik versagt habe.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Finanzmarktaufsicht habe zu spät reagiert, so die Kritik