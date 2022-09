Burgenländische Winzer rechnen mit guter Ernte

Die burgenländischen Winzer rechnen heuer mit einer guten Ernte. Mit Hagel und Frost habe es, ebenso wie mit Pflanzenkrankheiten, kaum Probleme gegeben, sagte Andreas Liegenfeld, Präsident des burgenländischen Weinbauverbandes am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Die Qualität der Trauben sei gut. Mit Trockenheit und Hitze hätten die Winzer aber zu kämpfen gehabt.

Die Voraussetzungen für die Ernte, die bereits begonnen hat, seien vielversprechend. Anders als in den vergangenen Jahren gebe es kaum Mehltau und die daraus resultierende Fäulnis bei den Trauben. "Im Prinzip wäre der gesamte Weingarten für Speisetrauben geeignet", meinte Liegenfeld. Nur die anhaltende Trockenheit und die Bewässerung würden Probleme verursachen.

Auch am Weinmarkt findet man laut Liegenfeld eine "sehr gute Situation" vor - "die Keller sind nämlich leer", betonte er. Die Preise seien für Lieferanten und Händler zufriedenstellend. Der Export liege auf "Rekordniveau". In der Coronakrise habe die burgenländische Weinwirtschaft Anpassungsfähigkeit bewiesen, meinte der Präsident des Weinbauverbandes. Online-Handel und Konsum zu Hause seien stark gestiegen, jetzt versuche man, wieder mehr in die Gastronomie zu gehen. Geerntet werde zu 70 Prozent mit Erntemaschinen und zu 30 Prozent mit der Hand. Alles mit der Hand zu machen, wäre laut Liegenfeld gar nicht möglich: "Uns würden die Personen fehlen."

Vermarktet werden die burgenländischen Weine im Herbst mit Schauspieler Nicholas Ofczarek, der in einer schrägen Kampagne Charakterzüge der Weine schauspielerisch darstellt. Laufen soll die Kampagne in TV, Radio, Online und Print.