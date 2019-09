BWB klopft einigen Branchen auf die Finger

Die heimischen Wettbewerbshüter haben erneut einigen Branchen am Radar. Im 2017 aufgeflogenen Baukartell drohen höhere Strafen als einst Rewe (20,8 Mio. Euro) und Spar (30 Mio. Euro), ein zweiter Teilbericht zum Apothekenmarkt soll in wenigen Wochen veröffentlicht werden, kündigte BWB-Chef Theordor Thanner in der "Presse" an.

SN/APA/HANS PUNZ BWB-Chef Thanner kündigte die Teilberichte am Donnerstag an