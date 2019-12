Vor einem Jahr befürchteten Verkäufer nach dem CBD-Erlass herbe Einbußen. Passiert ist das Gegenteil. Die Branche fand kreative Lösungen.

Hanfblütentee, Biohandcreme, Hanflimonade oder ein Hanfaufstrich mit Mango-Chili: Im Geschäft Nooon von Patric Stromberger in der Salzburger Innenstadt ist die Auswahl an Cannabisprodukten groß. Nur berauschendes Cannabis mit THC gibt es nicht. Das ist in Österreich verboten. Dafür gibt es ...