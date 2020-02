Casinos-Aktionärssitzung zur Aufstockung von Sazka

Der niederösterreichische Glücksspielriese Novomatic informiert am Mittwoch ab 10 Uhr die Mitaktionäre der Casinos Austria, dass er seine 17,2-prozentige Casinos-Beteiligung an die tschechische Sazka verkaufen will. Die Tschechen halten bereits 38 Prozent an den Casinos und wollen die Mehrheit am teilstaatlichen Glücksspielkonzern. Spannend ist, ob der Staat seine Anteile aufstockt.

SN/APA/ROBERT JAEGER Es geht um die Zukunft der Casinos Austria