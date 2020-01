Casinos-Chefin mit Pensionsanspruch von 400.000 Euro im Jahr

Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner, ehemals ÖVP-Vizeparteichefin, habe Anspruch auf eine Betriebspension von den Casinos Austria in Höhe von 400.000 Euro jährlich, so ein Sprecher des Unternehmens. Einen Bericht der Online-Plattform ZackZack.at, wonach Glatz-Kremsner 2019 mit dem Aufrücken an die Vorstandsspitze eine bessere Regelung bekommen hätte, wies der Sprecher auf APA-Anfrage zurück.

SN/APA/HANS PUNZ Für das Alter vorgesorgt: Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner