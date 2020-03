Casinos schließen bis 3.4. - Es droht Kurzarbeit

Die Casinos Austria schließen mit Freitag 17.00 Uhr alle zwölf Casinos und alle 19 WINWIN-Standorte in Österreich. 2.000 Mitarbeiter wurden beim AMS zur Kurzarbeit angemeldet, so die Casinos auf APA-Anfrage. Ausgespielt hat es sich vorerst bis zum Freitag, den 3. April 2020.

Noch am Donnerstagabend hatten die Casinos dazu "eingeladen", am Freitag den 13. nicht ins Casino zu kommen. Grund war die Beschränkung auf höchstens 100 Menschen in geschlossenen Räumen im Zuge der Maßnahmen gegen das Coronavirus.

Quelle: APA