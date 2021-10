Casinos wollen jünger werden

Zuerst Rauchverbot, dann Coronakrise: Die Casinos Austria hätten schwierige Jahre hinter sich, sagt Generaldirektorin Bettina Glatz-Kremsner. Jetzt will man wieder durchstarten.

49 Jahre - so alt ist im Durchschnitt ein Casinobesucher in Österreich. "Wir wollen jünger werden", sagt deshalb der neue Betriebsleiter der Casinos Austria, Thomas Lichtblau, bei seinem ersten Besuch in Salzburg. Lichtblau wechselte von der pinken Rewe-Drogeriemarktkette Bipa zu den Casinos und ist seit 13. September im Amt. Die Casinos sollten "moderner werden", betont er, "das heißt nicht unbedingt schriller". Vor allem beim Pokerspiel, das die Jüngeren anspreche, wolle man Akzente setzen, etwa mit Turnieren und mehr Entertainment. Im ...