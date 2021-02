Cb-U-Ausschuss befragte Landesmitarbeiterin zu Abläufen

Im Commerzialbank-U-Ausschuss ist am Donnerstag Marlies Stubits, Gruppenleiterin im Amt der burgenländischen Landesregierung, den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden. Stubits gab dabei anhand ihres Gedächtnisprotokolls einen detaillierten, fast minutiösen Überblick über den Informationsfluss am 14. Juli 2020 vor Schließung der Commerzialbank Mattersburg (Cb).

Stubits wurde am Nachmittag des 14. Juli um 14.00 Uhr von Helmut Ettl, Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA), angerufen, da Ettl auf der Suche nach Landeshauptmann Hans Peter Doskozils (SPÖ) Handynummer war. Ettl und Stubits waren früher Kollegen in der Nationalbank, im Telefonat habe er berichtet, dass die FMA aufgrund "gröberer Malversationen" Untersuchungen zu einer Finanzinstitution im Burgenland durchführe. Ettl sagte weiters, dass er den Landeshauptmann noch am Abend informieren möchte und im schlimmsten Fall ein Regierungskommissär eingesetzt werden könnte. Er habe außerdem gesagt, dass die Malversationen so groß seien, dass sie bundesweit in den Medien aufschlagen würden.

Mit Doskozil sprach Stubits danach auch am Telefon und informierte ihn über das Gespräch mit Ettl. Über die Selbstanzeige Martin Puchers wiederum sei sie von Landesamtsdirektor Ronald Reiter, ebenfalls telefonisch, informiert worden.

Stubits bat danach ihre Mitarbeiterin, zu klären, ob das Land Burgenland Konten bei der Commerzialbank habe, was diese verneinte. Sie sollte aber prüfen, ob es sonstige Konten von Beteiligungen des Landes gebe.

Von der Revisionstätigkeit des Landes bei der Commerzialbank habe sie erst am 15. Juli erfahren. Stubits erklärte, dann sämtliche Revisionsberichte angefordert zu haben, um sich ein Bild zu machen. Die Aktenvermerke des zuständigen Sachbearbeiters hätten aber darauf schließen lassen, dass es keinerlei Beanstandungen und Zweifel an den Berichten des Wirtschaftsprüfers TPA gegeben habe.

Am 28. Juli sei von der Fußballakademie Mattersburg aufgrund der Insolvenz des SVM die Bitte um Unterstützung durch das Land gekommen. Laut Stubits wurde daraufhin geprüft, ob es rechtlich möglich sei, Zuschüsse zu gewähren: "Da war ich darauf bedacht, dass das rechtlich abgesichert ist, welche Schritte seitens des Landes getätigt werden können."

Stubits war für ein paar Monate im Jahr 2000 Büroleiterin des damaligen Landeshauptmanns Karl Stix (SPÖ). Die Commerzialbank sei damals kein Thema gewesen - zum damaligen Zeitpunkt war man mit der Aufarbeitung der Bank Burgenland beschäftigt.

