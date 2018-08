Chancengleichheit für den heimischen Handel

Digitale Anbieter mischen die Geschäftswelt auf. Der Onlinehandel macht sich breit. Auch, weil er sich an nichts halten muss.

Derzeit dürfen in Österreich Handelsgeschäfte pro Woche maximal 72 Stunden offen halten. Die Wirtschaftskammer fragt jetzt ihre Mitglieder, ob sie in Zukunft noch länger aufsperren wollen oder nicht. Kann sein, dass ein Ja dabei herauskommt. Das heißt noch lange nicht, dass alle Geschäfte auch tatsächlich länger offen halten können. Denn neue Arbeitszeitregelungen hin oder her: Vor allem für Kleinbetriebe wird es immer schwieriger, überhaupt Personal zu finden.

Die mögliche Ausweitung der Öffnungszeiten sieht ein wenig nach Verzweiflungstat des stationären Handels aus. Er hat es in den letzten Jahren mit

einem ungleichen Gegner zu tun bekommen: dem Onlinehandel. Für den gelten ganz andere Gesetze. Nämlich so gut wie keine.

Die vor allem amerikanischen Weltkonzerne müssen sich, wenn sie über ihre Plattformen in Österreich verkaufen, an so gut wie nichts halten. An keine Arbeitszeitregelung, an keine Öffnungszeiten, an keine Bauvorschriften, an keine Raumordnungsgesetze. Sie zahlen so gut wie keine Steuern, sind dafür bekannt, dass sie in ihrer Heimat die Mitarbeiter nicht nur gut behandeln. Sie bekommen niemals

einen Besuch vom Arbeitsinspektor oder von freundlichen Prüfern der Gebietskrankenkasse.

Nichtsdestotrotz kaufen immer mehr Menschen online. Die vermeintlichen Vorteile erscheinen groß (bequem, Hauszustellung, kostenfreie Rückgabe), die Nachteile gering (keine persönliche Beratung, Lieferzeit, wer repariert, wenn etwas kaputtgeht?).

Der stationäre Handel wird diesen gefräßigen Netzgiganten mehr entgegensetzen müssen als ein paar Stunden längere Öffnungszeiten. Ein Schlüssel zum Erfolg liegt auf jeden Fall im persönlichen Service.

Der heimische Handel muss sich zusammentun und seine Grabenkämpfe zwischen Groß und Klein, zwischen Innenstädten und Einkaufszentren in Randlage endlich einstellen. Der wahre Gegner sitzt ganz woanders: draußen in der digitalen Welt.

Die Politik muss Chancengleichheit herstellen. Sie tut es nicht, wenn sie erfolgreiche Einkaufszentren wie etwa den Europark in Salzburg seit Jahren daran hindert, ihre Attraktivität durch bessere Flächennutzung zu steigern, während sich digitale Großhändler mit ihren prekären Vertriebsmodellen ungehindert ausbreiten dürfen. Der heimische Handel hat auf Dauer nur eine Chance, wenn auch für die internationalen Internetriesen unsere Regeln gelten.