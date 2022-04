Chatbot Fred macht nun auch auf bmf.gv.at den Erklärbär

Auf FinanzOnline, dem Online-Portal der Finanzverwaltung, treibt sich Chatbot Fred schon länger rum, nun macht das beliebte Internet-Tool auch auf der Website des Finanzministeriums bmf.gv.at den Erklärbär. Der digitale Fred bietet dabei rund um die Uhr online Antworten zu Steuern und Finanzen.

"Auf FinanzOnline konnten seit September 2019 rund 3,5 Millionen Fragen der Nutzerinnen und Nutzer beantwortet werden. Allein heuer konnte Fred bei rund 70 Prozent der Fälle schnell und gezielt weiterhelfen", so Philipp Panzenböck, App-Experte im Finanzministerium, heute in einer Aussendung.

Da die Webseite des Finanzministeriums vielfältige Informationen bereitstellt, soll Fred künftig auch in der Lage sein, themenspezifisch - je nachdem in welchem Bereich von bmf.gv.at der Bot aufgerufen wird - Auskunft zu geben und dabei vor allem von den Nutzerinnen und Nutzern besonders häufig gestellte Fragen beantworten, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.