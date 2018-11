China sucht Anschluss

Die Neue Seidenstraße. Ein "Jahrhundertprojekt" soll die Transsib nach Österreich führen. Aber noch gilt es erst einmal die Bevölkerung zu überzeugen.

An die biblische Geschichte vom Turmbau zu

Babel, der am Sprachenwirrwarr scheiterte, könnte man denken, wenn man die Spurweiten der internationalen Eisenbahnnetze betrachtet. Weil einst jedes Land seine Eisenbahngleise in einem mehr oder weniger zufälligen Abstand zueinander anordnete, gibt es heute mehr als ein Dutzend unterschiedlicher Spurweiten. Am meisten verbreitet sind die Standardweite (1435 Millimeter) und die russische Breitspur (1520 Millimeter).