China wird für Wolford wichtiger als Österreich

China mit seiner stetig wachsenden Schicht luxusorientierter Konsumenten wird für den Strumpf- und Wäschekonzern Wolford immer wichtiger. Das Unternehmen will am Heimatmarkt seines Mutterkonzerns stärker wachsen als in Österreich. Wolford gehört seit dem Vorjahr mehrheitlich dem chinesischen Mischkonzern Fosun. Das Hauptwerk des Unternehmens befindet sich aber nach wie vor in Bregenz.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die neue chinesische Mutter hofft auf neue Käuferschichten