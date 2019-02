Chinesen nicht mehr überall willkommen

Pekings schwächelnde Wirtschaft trifft auf europäischen Argwohn: Die Zahl der chinesischen Investments sinkt.

Die große chinesische Einkaufstour in Europa ist beendet. Im Vorjahr ging die Zahl der Übernahmen und Unternehmensbeteiligungen um 21 Prozent auf 196 zurück, zeigen Zahlen des Unternehmensberaters EY. Das Investitionsvolumen halbierte sich beinahe auf 31 Milliarden US-Dollar (27 Mrd. Euro). 2016 war die Summe noch drei Mal so hoch. "Chinesische Investoren werden auch in Europa nicht mehr überall mit offenen Armen empfangen", nennt Eva-Maria Berchtold, Partnerin bei EY Österreich, einen der Gründe. Nach zahlreichen chinesischen Übernahmen im Hightech-Bereich wurden in vielen Ländern Regelungen verschärft, um einen Ausverkauf von Spitzentechnologie zu bremsen - in Deutschland etwa erst im Dezember. Hinzu kommen strengere Kontrollen durch chinesische Behörden, die schwächelnde chinesische Wirtschaft und der Handelskonflikt mit den USA.