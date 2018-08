Chinesische Großbank ICBC eröffnet Zweigstelle in Österreich

Die chinesische Großbank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) wird in Kürze mit einer Zweigstelle in Wien vertreten sein. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat der in Gründung befindlichen ICBC Austria Bank GmbH gestern die Konzession zur Durchführung von verschiedenen Bankgeschäften erteilt, teilt die Finanzmarktaufsicht (FMA) auf ihrer Homepage mit.

SN/APA (BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TAT Bundeskanzler Kurz besuchte Bankchef Yi Huiman im April