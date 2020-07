Chips-Speicher Kelly verdoppelt Lagerkapazität in Wien

Der Chips-Speicher wird vergrößert: Kelly verdoppelt in Wien seine Lagerkapazität. Dafür baut der Knabbergepäck-Hersteller in der Donaustadt bis Juli 2021 für 8,5 Mio. Euro ein zweites vollautomatisches Hochregallager mit einem Fassungsvermögen von rund 9.000 Paletten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Beim neuen Lager handelt es sich um einen Zwillings-Zubau zur schon seit 1995 bestehenden Halle, in der 9.280 Paletten Platz haben. "Wir konnten über die letzten Jahre stark wachsen und unsere Marktführerschaft im Bereich Salty Snacks weiter ausbauen. Unsere Fabriken in Wien und Feldbach erzielen Jahr für Jahr Volumenssteigerungen, sodass das bestehende Lager einfach zu klein wurde", erklärte Kelly-Geschäftsführer Markus Marek. In den vergangenen Jahren musste der Platzmangel durch die Anmietung externer Flächen ausgeglichen werden. Quelle: APA