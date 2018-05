Christoph Leitl übergibt WKÖ-Zepter an Harald Mahrer

Am Freitag geht der Wechselreigen an den Spitzen der heimischen Sozialpartner weiter. Christoph Leitl (69) übergibt das Zepter in der Wirtschaftskammer (WKÖ) an Ex-Wirtschaftsminister Harald Mahrer (45). Dazu tagt das Wirtschaftsparlament der WKÖ in Wien-Wieden. Den Chefsessel im ÖVP-Wirtschaftsbund hat Mahrer von Leitl bereits vor einigen Monaten übernommen. Leitl war 20 Jahre lang Chef der WKÖ.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Freundliche Übernahme in der Wirtschaftskammer