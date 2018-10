Claro will noch grüner werden

Der Mondseer Geschirrspül-Spezialist will jetzt auch Biomärkte erobern.

Was bei Lebensmitteln längst als Verkaufsargument zieht, das interessiert auch im Putz- und Hygienebereich immer mehr Kunden, davon ist Claro-Chef Josef Dygruber überzeugt. Regional und grün: Darauf setzt der Mondseer Geschirrspül-Spezialist daher schon lange. Geschirrspültabs, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar und phosphatfrei sind und zudem in Österreich selbst - genauer gesagt in Mondsee - hergestellt werden, damit hat es Claro auf Platz drei der in Österreich verkauften Geschirrspülprodukte geschafft, hinter internationalen Giganten wie Henkel (Somat) und Benckiser (Finish/Calgon).