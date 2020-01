CO2 braucht einen hohen Preis

Eine aktuelle Studie geht davon aus, dass eine Steuer auf Treibhausgasemissionen nur wirkt, wenn sie von Anfang an spürbar ist. Ob sich die neue Regierung traut, einen solchen Schritt zu setzen, wird man sehen.

Am Donnerstag will die neue Regierung ihr Programm präsentieren. Mit Spannung wird erwartet, was die Grünen in den Verhandlungen erreicht haben und die türkis-grüne Koalition an konkreten Maßnahmen plant, um den Klimawandel zu bremsen. Der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) kritisierte zuletzt ...