Cobin Claims brachte erneut Sammelklage gegen VW ein

Die Wiener Plattform Cobin Claims, die im VW-Abgasskandal Geschädigte sammelt und dann vor die Gerichte zieht, hat am Montag eine weitere Sammelklage eingebracht, diesmal am Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg. Weitere Sammelklagen an weiteren österreichischen Landesgerichten wurden angekündigt. Eine Pilot-Klage in Wien hatte im März den Anfang gemacht.

SN/dpa/Andreas Arnold VW sieht sich mit einer weiteren Klage konfrontiert