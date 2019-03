Cobin Claims ruft im Post-Datenskandal zur Sammelklage auf

Die Plattform Cobin Claims strebt im Zuge der Daten-Affäre der Post AG eine Sammelklage vor einem Zivilgericht an. Das teilte der Verein am Freitagvormittag auf einer Pressekonferenz mit. Den Betroffenen soll auf Basis eines EuGH Urteils ein ideeller Schadenersatz von 3.000 Euro pro Person zukommen. Die durch die Post bereits erfolgte Löschung der Daten sieht die Plattform als problematisch an.

/APA/HANS PUNZ Post AG muss möglicherweise Schadenersatz zahlen