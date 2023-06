COFAG sorgte einmal mehr für Ärger bei Opposition

SPÖ, FPÖ und NEOS haben sich am Dienstag einmal mehr in ihrer scharfen Kritik an der Corona-Hilfsagentur COFAG bestätigt gesehen, wurde doch ein teils sehr kritischer Bericht des Rechnungshofes (RH) im Rechnungshofausschuss des Parlaments debattiert. SPÖ und FPÖ empörten sich zudem darüber, dass der für die COFAG zuständige Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) nicht im Ausschuss war. Dieser ließ sich von Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) vertreten.

"Der Bericht bestätigt, dass die COFAG eine unnötige und höchst undurchsichtige Konstruktion ist, die offensichtlich nur zum Ziel hatte, möglichst unkontrolliert Geld an ÖVP-Günstlinge und -Berater zu verteilen", so SPÖ-Rechnungshofsprecherin Karin Greiner in einer Aussendung.

Da Brunner nicht anwesend war, obwohl der Termin laut SPÖ und FPÖ lange bekannt gewesen ist, stellten die Roten zu Beginn des Ausschusses sowohl einen Herbeischaffungsantrag für den Minister als auch einen Vertagungsantrag. "Beide wurden von den Regierungsfraktionen niedergestimmt", kritisierte Greiner. Sie schloss daraus, dass Brunner "die schweren Vorwürfe des Rechnungshofes an dem türkis-grünen Konstrukt COFAG" kenne, diese aber "nicht entkräften" könne. "Das richtet sich von selber", meinte Greiner.

Brunner ließ sich laut einem ÖVP-Sprecher aber ordnungsgemäß von Staatssekretär Tursky vertreten. Aus dessen Sicht seien im Ausschuss auch keine Fragen zur COFAG offen geblieben, wie der Tursky-Sprecher der APA sagte. Neben dem Staatssekretär standen laut Parlamentskorrespondenz die beiden COFAG-Geschäftsführer Ulrich Zafoschnig und Marc Schimpel dem Ausschuss als Auskunftspersonen zur Verfügung. Masseninsolvenzen sollten vermieden werden, sagte Tursky demnach. Um schnell zu helfen wurde die COFAG gegründet. Er würdigte die Arbeit der COFAG als "absolut erfolgreich". Gestellte Anträge wurden zumeist innerhalb von acht Tagen zur Auszahlung gebracht.

"Das ist eine Verhöhnung des Parlaments", hieß es vom Finanz- und Budgetsprecher der Freiheitlichen, Hubert Fuchs, in einer Aussendung. "Offenbar wollte sich Finanzminister Brunner die vielen kritischen Fragen der Abgeordneten zum Pannen-Projekt COFAG ersparen", mutmaßte Fuchs. "Die FPÖ und auch andere Oppositionsparteien haben die Konstruktion der COFAG als 'Black Box' von Beginn an kritisiert - umso größer war das Ärgernis der Regierungsparteien, als der Rechnungshof in seiner Prüfung derart massive Missstände aufgedeckt hat." Auch die NEOS hatten sich stets ähnlich kritisch über das Hilfs-Konstrukt geäußert.

Andreas Hanger (ÖVP) stellte der COFAG laut Parlamentskorrespondenz ein gutes Zeugnis aus. Ein Ärgernis sei jedoch, wenn Rohberichte des Rechnungshofs medial diskutiert werden. Dies sei zukünftig zu vermeiden, hielt er dem Rechnungshof vor. Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker wies Kritik an der Veröffentlichung des Rohberichts zurück. Sie zeigte sich überzeugt, dass dieser nicht auf Ebene des Rechnungshofs öffentlich geworden sei. Bei der COFAG warnte Kraker vor einer dauerhaften Etablierung und pochte darauf, dass diese nur temporär gegründet sei.

Angesichts der in kürzester Zeit abgewickelten Anträge bezeichnete er die COFAG als Erfolgsgeschichte, so Hanger. Gestellte Anträge wurden rasch zur Auszahlung gebracht, lobte er die "hochprofessionelle Arbeit". Es gab Überförderungen, bestätigte Hanger. In Summe seien Hilfen für die Volkswirtschaft wichtig gewesen, um Arbeitsplätze zu sichern. Die Empfehlungen des Rechnungshofs seien ernst zu nehmen und aufzuarbeiten.

Auch Karin Doppelbauer (NEOS) stellte im Ausschuss kritische Fragen. Von Staatssekretär Tursky wollte sie wissen, ob dieser weiterhin von der Gründung überzeugt sei. Die NEOS "glauben nicht an eine Erfolgsgeschichte, vielmehr hat die Bundesregierung einen rechtlichen Rahmen für Freunderlwirtschaft gebaut", so Doppelbauer. Es handle sich um eine reine politische Willensentscheidung, daher forderte sie vollkommene Transparenz.

Nina Tomaselli (Grüne) setzte den Fokus auf Gehälter und Doppelfunktionen. Die Abgeordnete kritisierte die hohen Kosten von Beratungsleistungen insbesondere durch die Kanzlei Schönherr.

Der Rechnungshof hatte einige große Kritikpunkte an der COFAG gefunden und deren Auflösung gefordert. Etwa sei die Dokumentation, was die Notwendigkeit der Gründung der Fördergesellschaft anbelangt, im Finanzministerium unzureichend gewesen. Bei der Schaffung war noch Brunner-Vorgänger Gernot Blümel (ÖVP) zuständig. Auch hohe Beratergelder und teilweise Überförderungen standen unter anderem unter RH-Kritik. Die Prüfer hatten in ihrem Bericht im Oktober 2022 konkret Überförderungen bis zu 117 Millionen Euro geortet. 36 Millionen Euro flossen für externe Berater.