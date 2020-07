Confiserie-Gründer Walter Heindl 93-jährig verstorben

Der Namensgeber und Gründer der Wiener Confiserie Heindl, Walter Heindl, ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Das teilte die Familie am Freitag in einer Aussendung mit. Der gelernte Konditormeister hatte die Pralinen-Manufaktur 1953 in Margareten gegründet. Inzwischen werden die hauseigenen Süßigkeiten - darunter Schokomaroni und Sissi-Taler - in rund 30 Filialen in fünf Bundesländern angeboten.

SN/APA (OTS/Confiserie Heindl)/Conf Walter Heindl versüßte vielen Menschen das Leben