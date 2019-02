Cooles Eis und heiße Luft

Weissensee und Walchsee zeigen, wie Schneeberge und Kälte das Wintererlebnis beflügeln. Voraussetzung dafür sind Eventideen - und ein kleines Skigebiet in der Hinterhand ist hilfreich.

Es ist ein eindrucksvolles Bild, so wie jedes Jahr. 1350 Eisschnellläufer gleiten über den zugefrorenen Weissensee. Die mittlerweile 31. Alternative holländische 11-Städte-Tour ist in vollem Gange. Die Niederländerwochen sind am alljährlich zugefrorenen Kärntner Alpensee der touristische Höhepunkt mit insgesamt rund 4000 Teilnehmern. Rund ein Drittel der gut 100.000 Winternächtigungen wird in diesen beiden Jännerwochen erzielt. Die 4400 Gästebetten sind randvoll.