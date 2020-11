Corona befeuert Diskussion um ein Grundeinkommen

Das Recht auf 1000 Euro monatlich könnte die Arbeitswelt auf neue Beine stellen und auch unbürokratische Corona-Unterstützung sicherstellen.

Die Idee ist nicht neu, sie ist in Zeiten der Coronapandemie allerdings besonders aktuell. Das finden jedenfalls die Initiatoren eines Volksbegehrens für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens für alle.

Das könnte so aussehen, dass jeder in Österreich lebende Mensch einen fixen Betrag monatlich erhält, etwa 1000 Euro. Diesen Sockelbetrag kann jeder noch durch Arbeit erhöhen, ansonsten sind damit bisherige Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld abgedeckt. Im Unterschied zu einer Grundsicherung, die nur in Notlagen greift, soll bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) als ...