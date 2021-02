Corona - EU-Kommission genehmigte Beihilfe für Pauschalreisefirmen

Die EU-Kommission hat staatliche Beihilfenmaßnahmen Österreichs in Höhe von 300 Millionen Euro zur Unterstützung von Pauschalreiseunternehmen und Vermittler verbundener Reiseleistungen gewährt. Das gab die EU-Behörde am Donnerstag bekannt. Damit kann zur Absicherung von Kundengeldern in der von der Coronavirus-Pandemie gebeutelten Reisebranche im Falle einer Insolvenz vorübergehend der Staat einspringen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Schaufenster eines Reisebüros in Wien

Die Garantien werden bis spätestens 30. Juni 2021 gewährt und decken das Insolvenzrisiko der Begünstigten bis 31. Dezember 2021, wie die EU-Kommission weiter mitteilte. Die Laufzeit der Garantien beträgt demnach ein Jahr. Versicherungslösung waren Ende 2020 ausgelaufen und sowohl die Assekuranz- als auch die Bankenbranche standen hier in der Cornavirus-Krise auf der Bremse. Ohne den Insolvenzschutz für die Kundengelder dürfen Reiseveranstalter allerdings keine Pauschalreisen anbieten, da die EU-Pauschalreiserichtlinie einen vollen Insolvenzschutz vorschreibt. Quelle: APA