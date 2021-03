Corona hält Patentämter auf Trab

Die Pandemie hat einen Innovationsschub in vielen Bereichen ausgelöst, auch bei Masken und Schutzanzügen. Doch der Weg zum Patent ist schwierig und langwierig. Und es gibt auch "Lösungen für Probleme, die wir vorher nicht hatten".

Die Coronapandemie hat nicht nur bei Pharmaunternehmen einen Wettlauf um die Entwicklung der ersten marktfähigen Impfstoffe ausgelöst. Auch auf anderen Gebieten hat die weltweite Verbreitung eine Vielzahl von Innovationen auf den Weg gebracht.

So wurden allein beim österreichischen Institut für Standardisierungen - Austrian Standards - 21 entsprechende Standards beschlossen, sie betreffen unter anderem die Bereiche Atemschutzmasken, Schutzanzüge, Augenschutz, Handschuhe und Beatmungsgeräte.

Noch weit höher war die Zahl der Anmeldungen zu Patenten. Eine Vielzahl von Anmeldungen habe es vor allem im Bereich der Schutzbekleidung und Masken gegeben, erklärt Patentamt-Sprecher Christian Laufer. Was banal klingen mag, ist in Wahrheit ein heikles und schwieriges Terrain. Speziell in Asien, wo Masken seit Jahrzehnten zum normalen Leben gehören, wird dazu laufend sehr viel erfunden und patentiert. "Aber es gibt immer wieder neue Elemente, bei denen man Patentierbares finden kann" - wie Befestigungen für Masken oder Ventile. Die eingereichten Innovationen betreffen keineswegs nur Bereiche wie Biotech, Medizintechnik oder Diagnostik. Die Pandemie habe auch in unvermuteten Bereichen Lösungen gebracht, "für Probleme, die wir vorher nicht hatten", heißt es. Dazu gehört etwa ein Aufsatz für Türklinken, der es erlaubt, eine Tür mit dem Ellbogen zu öffnen, um das Risiko einer Ansteckung über die von vielen Personen berührte Klinke zu vermeiden.

Nicht jede Innovation, die jetzt zur Eindämmung des Coronavirus entsteht, kann mit einem raschen Patentschutz rechnen. Die Verfahren dauern in der Regel 18 Monate, schnellere Zulassungen sind die Ausnahme. Das Gleiche gilt für Normen. Angesichts der akuten Dringlichkeit gelang es aber, innerhalb von drei Wochen einen europäischen Standard für MNS-Masken auf die Beine zu stellen. Solche Normen können auch die organisatorische Umsetzung von Schutzbestimmungen am Arbeitsplatz betreffen, wo ebenfalls eine rasche Umsetzung gelang.

Innovationen stellen Erfinder vor eine Grundsatzentscheidung, wie Austrian-Standards-Direktor Karl Grün sagt. Wollen sie sich mit einem Patent exklusive Nutzungsrechte auf eine Erfindung sichern oder soll daraus ein breiter Standard werden? Dabei besteht immer die Gefahr, dass eine Innovation im "Tal des Todes" auf der Strecke bleibt. Weil sie die praktischen Anforderungen nicht erfüllt, die kritische Masse nicht erreicht oder weil die Finanzierung scheitert. Wie oft das der Fall ist, lässt sich nicht sagen. "Wir kennen immer nur die positiven Beispiele, die es geschafft haben", sagt Grün.

Dem Zusammenspiel von Standards und Patenten widmet sich der "Summit Research", der am Donnerstag, dem 25. März, virtuell ab 12.30 Uhr stattfindet.